Philippe Gilbert neemt dankzij zijn tweede plaats en bonificatieseconden in de Gouden Kilometer de leiderstrui over van Bryan Coquard. De Belgische kampioen blijft echter voorzichtig. "Tony Martin wordt mijn grootste concurrent."

Gilbert sprokkelde in de Gouden Kilometer bonificatieseconden en sprintte aan de finish naar de tweede plaats. Voldoende om de leiderstrui over te nemen van Bryan Coquard.





"Het is jammer dat ik in de sprint de duimen moet leggen voor Mathieu, maar met het zicht op het eindklassement doe ik wel een goede zaak", beseft de Belgische kampioen. "De tijdrit van vrijdag zal een belangrijke rol spelen. In Tony Martin zie ik mijn grootste concurrent. Hij volgt nu op zestien seconden, dat is toch al een mooie voorsprong. Heb ik morgen nog de rode trui, dan zet ik een mooie stap richting de eindzege."





Gilbert was onder de indruk van Van der Poel en Wout Van Aert. "Het zijn gewoon twee toptalenten. Het veld, de weg of de mountainbike. Alles wat Mathieu doet, doet hij goed. In de toekomst zullen we nog rekening met hem moeten houden."





VANBILSEN: 'STRIJDLUSTKLASSEMENT WORDT NU EEN DOEL'





Aan de start in Knokke-Heist zei Kenneth Vanbilsen nog dat hij niet mee zou glippen in een ontsnapping, na 500 meter glipte hij toch mee in de vroege vlucht. "Ik zat er toch mee in mijn hoofd", reageerde hij na de podiumceremonie. "Nu ik na twee dagen nog aan de leiding sta, wordt de eindzege in het strijdlustklassement zeker een belangrijk doel. Ik moet nu vooral Brian Van Goethem volgen, hij wordt mijn grootste concurrent."





Vanbilsen wil zijn groene trui actief verdedigen. "Morgen volgt er een relatieve rustdag, maar zaterdag probeer ik opnieuw mee te glippen in een ontsnapping. De etappe van zondag heb ik al langer met rood aangestipt. Dan rij ik door mijn eigen streek en wil ik me opnieuw tonen aan het publiek."